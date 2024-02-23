Пятница, 23 Февраля 2024 15:45

АрмИнфо. Впервые министр обороны Франции посещает Армению, подписаны различные соглашения между двумя странами и все они новы. Об этом 23 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с министром обороны Армении Суреном Папикяном

заявил глава Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, касаясь перспективы развития двустороннего оборонного сотрудничества.

При этом он констатировал, что несмотря на наличие глубоких, исторических отношений между Арменией и Францией в различных сферах, на оборонное взаимодействие внимание не акцентировалось. При этом он выразил убеждение, что этому вопросу скорее всего не было бы уделено такого внимание, если бы не угрозы, с которыми столкнулась Армения.

"Фактически, имеющиеся угрозы вынудили Армению говорить о защите. И являясь надежным партнером, мы присутствуем здесь. Как уже знаете, есть и большая интеллектуальная и политическая поддержка этому содействию. Наша позиция четкая", - сказал он.

Говоря об информационных атаках, Лекорню сказал, что Франция не потерпит угроз в свой адрес. При этом он призвал соблюдать информационную гигиену, и отличать правду от лжи.

В свою очередь Папикян отметил, что после событий сентября 2022 года Армения поставила перед собой задачу диверсификации военно-технического сотрудничества и начала публично об этом говорить. По его словам, на данное стремление Армении с Востока отреагировал Индия, а из Западных стран - Франция.

"Это сотрудничество имеет важное значение. Мы его высоко оцениваем это сотрудничество, которое за эти 1.5 года достигнло серьезных результатов, которые позволяют нам очертить вектор долгосрочного сотрудничества", - отметил он.

На уточнение, не противоречит ли это сотрудничество с Францией обязательствам, взятым Арменией перед Россией, и в рамках ОДКБ, Папикян отметил, что обязательство должны выполняться обоюдно.

"Я не случайно коснулся событий сентября 2022 года, когда Армения подверглась агрессии и ее суверенные территории были оккупированы. После этого инцидента Армения поставила перед собой задачу диверсификация военного сотрудничества. Это ее суверенное право. У Армении есть право решать с кем и в какой степени сотрудничать. Это исходит из интересов армянского народа и госинтересов РА. И мы в этом вопросе проявляем четкую позицию", - отметил глава армянского оборонного ведомства.

Касаясь вопроса, не идет ли это в разрез с интересами соседей Армении, особенно Ирана, Папикян заверил, что армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя РА, и не направлено против кого-либо.

"И это наше суверенное право сотрудничать и с Францией, и с Ираном, и все должны принять это к сведению", - сказал он, заверив, что иранские партнеры с пониманием относятся к такому сотрудничеству.