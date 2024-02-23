Пятница, 23 Февраля 2024 15:44

АрмИнфо.Армяно-французские отношения вышли на институциональный уровень, основанный на взаимных интересах. Как передает пресс-служба Национального Собрания РА, об этом 23 февраля в ходе встречи с парламентской делегацией Франции заявил вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

"На протяжении многих лет армяно-французские отношения воспринимались как привилегированные, в которых важную роль также играла армянская диаспора во Франции. Сегодня мы можем констатировать, что армяно-французские отношения уже поднялись на институциональный уровень, основанный на взаимных интересах", - сказал вице- спикер.

Он поблагодарил председателя подкомитета по безопасности и обороне Комитета по международным отношениям Совета Европы Натали Луазо за поддержку Армении в Европейском парламенте, а также Сенат Франции за принятую 17 января 2024 года резолюцию.

Коснувшись церемонии перезахоронения в Пантеоне героя Движения сопротивления Франции Мисака Минушяна и его супруги Мелине Манушян с участием делегации РА, возглавляемой премьер- министром Армении Николом Пашиняном, вице- спикер НС РА подчеркнул, что теплые дружеские отношения между двумя народами непоколебимы.

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Комитета по международным отношениям Совета Европы Натали Луазо поблагодарила за теплый прием и отметила, что Армения занимает свое особое место во французской политической жизни. <Наши отношения особенные. Мы поддержим Армению на пути к миру", - заявила Натали Луазо.