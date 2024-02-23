Пятница, 23 Февраля 2024 13:29

АрмИнфо. Оборона является самым ключевым фактором, к этому выводу нас привели конфликты, имевшие место в последний период. Об этом 23 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с министром обороны Армении Суреном Папикяном заявил глава Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню на уточнение, планирует ли французская сторона увеличить поставки РА вооружения оборонного характера, в том числе и ПВО.

Министр сообщил, что провел с армянским министром широкие дискуссии по этому поводу.

По его словам, в тяжелейших ситуациях, оборонное вооружении позволяет защитить поле сражения, например как в случае Украины.

"Это позволяет защитить гражданскую инфраструктуру, гражданских лиц и важные гражданские инфраструктуры. Особенно это касается энергетических объектов, аэропортов, транспорта. Стоит вопрос защиты как от беспилотников, таки и ракет высокой дальности. Мы ведем важную работу по переформированию нашей ракетной базы, чтобы лучше защитить наше небо. Мы планируем обеспечить защиту системами SAMP/T. Что касается Армении, то чем больше мы развиваем нашу оборонную базу, тем больше зеркально возникает возможностей для армяно-французского сотрудничества", - заверил Лекорню, добавим, что Франция сможет тогда очень быстро предложить что-то новое Армении.

По его словам, сегодня, к примеру, с Папикяном они затрагивали вопросы, связанные с ракетами для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Mistral"("Мистраль").

"Не открою секрета. Это установки, которыми можно научиться пользоваться очень быстро. И мы уже обсуждали вопросы для обеспечения первой ступени защиты. Для второй ступени защиты мы предложим защиту среднего уровня. Говорили с Папикяном об этом, и я всего лишь представляю возможности Франции как в сфере вооружения, так и обучения. Но, тут также стоит вопрос производства. Как я уже сказал, есть наивысшая система защиты SAMP/T. В частности, речь идет о радарах Thales. И вскоре будут осуществлены поставки радаров Ground Master (GM) 200", - сказал он, обратив еще раз внимание на то, что речь идет лишь об оборонном вооружении.

При этом министр отметил, что лучший способ, чтобы ПВО не было задействовано в том, чтобы "никто ни на кого не нападал".

Лекорню подчеркнул, что приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население, в случае если Армения станет жертвой нападения.

На уточнение, готова ли Франция начать производство вооружения на территории Армении, Лекорню выразил убеждение, что этот вопрос нужно задать армянской стороне.

В этом ключе он обратил внимание, что Вооруженные силы Франции исторически развиваются по модели, сформированной еще Шарлем Деголем, и опираются на собственную суверенную базу.

"То есть, всё что мы покупаем и используем в наших вооруженных силах, производится во Франции. Это исключительная модель в Европе, поскольку находимся в промышленной автономности, стратегии и сами можем решать вопросы экспорта вооружения. Это наша автономия, которая позволяет иметь и самостоятельную дипломатию. И одним из решений принятых французским президентом является оказание помощи Минобороны Армении. Сегодня приоритет поставка вооружения и переподготовка кадров", - сказал министр, добавив, что во взаимодействии с армянской стороной приоритетом будет оперативные нужны армянской стороны.