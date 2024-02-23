Пятница, 23 Февраля 2024 12:58

АрмИнфо. Сегодня приоритетом Армении является модернизация собственных вооруженных сил. Об этом 23 февраля на совместной пресс- конференции с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню заявил министр обороны РА Сурен Папикян, в ответ на вопрос способна ли РА самостоятельно приобретать вооружение для обороны, или же ей нужно финансовое содействие Европы, принимая во внимание угрозы, исходящие от Азербайджана.

"Это предполагает, что у нас есть необходимость обеспечения этих нужд собственными средствами. Но, безусловно, помощь наших партнеров, в том числе и из Европы нам бы только помогла. Речь идет также о возможности воспользоваться инструментариями по обеспечению мира. Наш подход заключается в следующем: все шаги Республики Армения направлены на защиту собственного суверенитета и безопасности. Всё вооружение, приобретаемое Арменией, не направлено для совершения агрессии в отношении кого- либо. Но, я также не могу отрицать факт наличия угроз, что проявляется в риторике и наша задача обеспечить территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - отметил Папикян.

При этом он подчеркнул, что в независимости от такого, какой будет среда безопасности вокруг Армении после заключения мирного договора с Азербайджаном, армянская армия продолжит приобретать оборонное вооружение, и подписанные сегодня с Францией договоры именно об этом.