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|Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
|Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности, то Франция готова их предоставить
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АрмИнфо. Азербайджан готовится к новой войне с Арменией. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
По его словам, обещания мирного разрешения кризиса между двумя странами опровергаются действиями Баку на местах. Президент Азербайджана, как отметил Пашинян, хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а стремления к захвату новых территорий в Армении. Свидетельством тому являются распространяемые в Азербайджане утверждения, что Армения представляет собой не что иное, как "Западный Азербайджан".
Что касается военной помощи Франции Армении, то премьер-министр отверг обвинения Баку, согласно которым Париж якобы подливает масло в огонь. Пашинян подчеркнул, что Азербайджан, со своей стороны, тратит миллиарды евро на собственное вооружение.
Премьер-министр Армении заявил также, что он особенно обеспокоен похищением российскими солдатами в Армении российского дезертира Дмитрия Сетракова. <Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории", - сказал Пашинян, предупредив, что будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа.
Он также сообщил, что участие Армении в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором доминирует Москва, фактически заморожено, одновременно утверждая, что вопрос вывода российской военной базы из Армении не стоит на повестке дня. "На наш взгляд, механизмы ОДКБ не были применены в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах, и мы не могли не обратить на это внимания. Мы заморозили наше участие в ОДКБ. Посмотрим, что будет дальше", - сказал глава армянского правительства
|Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о "заморозке участия" Армении в ОДКБ - Заявление
|В СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы
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|Пашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и Парижа
|Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения
|Папикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либо
|Натали Луазо: мы поддержим Армению на пути к миру
|Лекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападения
|Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении
|Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
|Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности, то Франция готова их предоставить
|Секретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства
|Никол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий Армении
|Политолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военных
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|В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста
|Встреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
|Встреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Габриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитом
|Анн Идальго готова всегда поддерживать Армению
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|Бьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный герой
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|Предпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: Шахраманян
|Мгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составлены
|Президент Арцаха пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитет
|Первый визит министра ВС Франции в Ереван ознаменуется поставкой французского вооружения в Армению - Le Figaro
|Пашинян назвал продуктивной встречу с Эммануэлем Макроном
|Министр Вооруженных сил Франции посетит Армению
|Посол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовами
|В МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыск
|Мнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят врагов
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|Сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институт
|СМИ: Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрд
|Баку: "Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе не даст никаких результатов"
|Получить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мира
|Пашинян и Жерар Ларше обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Посол России: В условиях текущих судьбоносных вызовов понятие "защитник Отечества" приобретает особый, очень актуальный смысл
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|Госдеп: Блинкен по-прежнему верит в достижимость мира между Арменией и Азербайджаном
|Премьер-министр РА: развитие оборонных возможностей Армении не должно вызывать беспокойства у соседей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В 2023 году Армения сумела повысить уровень независимости судебной системы - рейтинг
|EUMA может посещать всю территорию Армении, кроме Неркин Ханда, находящейся в зоне ответственности России - Риттер
|Минздрав предлагает расширить круг живых доноров для трансплантации органов и тканей
|Секретарь Совбеза Армении упрекнул Россию в бездействии в военной стычке на армяно-азербайджанской границе
|Президент Арцаха приглашен на допрос в Антикоррупционный комитет Армении
|У EUMA очень четко сформулированный мандат - Марагос об обвинениях Азербайджана в адрес миссии в Армении
|Секретарь Совбеза Армении: Милитаризация Азербайджана не направлена на установление стабильности в регионе
|Политик: Никол Пашинян уже давно не представляет интересы Армении и армянского народа и занимается деструктивной политикой
|В ВС Армении доплату к зарплате смогут получить и военнослужащие, выполняющие не боевые функции
|Армянский тяжелоатлет Вараздат Лалаян стал чемпионом Европы
|Генсек ОДКБ: Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии далека от стабильной
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