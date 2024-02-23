Пятница, 23 Февраля 2024 10:44

АрмИнфо. Азербайджан готовится к новой войне с Арменией. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, обещания мирного разрешения кризиса между двумя странами опровергаются действиями Баку на местах. Президент Азербайджана, как отметил Пашинян, хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а стремления к захвату новых территорий в Армении. Свидетельством тому являются распространяемые в Азербайджане утверждения, что Армения представляет собой не что иное, как "Западный Азербайджан".

Что касается военной помощи Франции Армении, то премьер-министр отверг обвинения Баку, согласно которым Париж якобы подливает масло в огонь. Пашинян подчеркнул, что Азербайджан, со своей стороны, тратит миллиарды евро на собственное вооружение.

Премьер-министр Армении заявил также, что он особенно обеспокоен похищением российскими солдатами в Армении российского дезертира Дмитрия Сетракова. <Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории", - сказал Пашинян, предупредив, что будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа.

Он также сообщил, что участие Армении в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором доминирует Москва, фактически заморожено, одновременно утверждая, что вопрос вывода российской военной базы из Армении не стоит на повестке дня. "На наш взгляд, механизмы ОДКБ не были применены в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах, и мы не могли не обратить на это внимания. Мы заморозили наше участие в ОДКБ. Посмотрим, что будет дальше", - сказал глава армянского правительства