Четверг, 22 Февраля 2024 22:57

АрмИнфо. Правоохранительные органы Армении отпустили задержанного 20 февраля по подозрению в хранении, употреблении и сбыте наркотиков, сотрудника охраны президента Арцаха Ашота Даниеляна. Об этом сообщил в соцсетях его адвокат Роман Ерицян.

Отмечается, что принято решение не возбуждать уголовное дело против Даниеляна.

Сегодня в беседе с журналистами президент Арцаха Самвел Шахраманян заявил, что дело сфабриковано. <20 человек в масках в центре города задержали человека, имеющего отношение к руководителю Арцаха, и задержали его из автомобиля, обслуживающего президента. Мне кажется, все это вызывает множество вопросов, и в ближайшее время мы получим на них ответы>, - отметил он, добавив, что предпринимаются попытки закрыть любой вопрос, имеющий отношение к Арцаху.