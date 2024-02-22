Четверг, 22 Февраля 2024 17:33

АрмИнфо.21 февраля 2024 года состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов, министром по делам Аппарата Президента ОАЭ Шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном.

Шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян передал главе государства приветствия от Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна и от Вице-президента ОАЭ, Премьер-министра, министра обороны, Правителя Эмирата Дубай Шейха Мохаммеда бин Рашид Аль Мактума.

Передав ответные приветствия и наилучшие пожелания высшему руководству ОАЭ, Президент Туркменистана подчеркнул, что наши страны располагают многолетним опытом и солидным потенциалом взаимодействия.

В продолжение встречи состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям сотрудничества, демонстрирующего позитивную динамику. При этом отмечалось, что особую роль в укреплении туркмено-эмиратских отношений играют контакты на высшем уровне.

Вместе с тем неотъемлемой составляющей туркмено-эмиратских отношений выступает гуманитарная сфера, где было отмечено активное взаимодействие по линии науки, образования, культуры и спорта.