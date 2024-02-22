Четверг, 22 Февраля 2024 17:29

АрмИнфо.21 февраля 2024 года состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра, министром по делам Аппарата Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, гость передал приветствия от Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна, а также от Вице-президента ОАЭ, Премьер-министра, министра обороны, правителя Эмирата Дубай Шейха Мохаммеда бин Рашид Аль Мактума.

Председатель Халк Маслахаты, в свою очередь, адресовал руководству дружественной страны ответные наилучшие пожелания, подчеркнув, что Туркменистан заинтересован в углублении многопланового партнерства с государствами Ближнего Востока, прежде всего с ОАЭ.

Шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян отметил значимость визита Национального Лидера туркменского народа в ОАЭ в январе текущего года. В данном контексте подчёркивалось, что договорённости, достигнутые в ходе проведённых тогда встреч и переговоров, дали новые импульсы туркмено-эмиратскому сотрудничеству.