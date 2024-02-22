Четверг, 22 Февраля 2024 17:24

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилой дом 10 на улице Люксембург, жилой дом 8 на 3-ем переулке Шопрона, училище “Алгоритм” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 на улице Шерами, 19, 1, 13, 15, 17 на улице Оганова, жилые дома 16, 18, 20, 22 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 62/1, 62/2, 62/3, 62А, 62Б, 62В, 62Д в кв. “Вардашен”;

11:00-17:00 жилые дома 68а на улице Теряна, 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 17/1-17/3 на улице Адонца, жилой дом 36/8 на улице Мамиконянца, жилые дома 70/1-88 на улице Г. Арцруни; жилой дом 12 на улице Папазяна, жилые дома 27, 27А на улице Гр. Кочара, частные дома 1-51 на 12-ой улице Канакера, частные дома 129/4-129/5 на улице Саркавага, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, частный дом 36 в кв. “Норк Таг”, частные дома на 1-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка;

в Армавирской области:

11:00-16:00 частично село Птгунк и село Мусалер;

в Араратской области:

10:00-16։00 частично села Авшар и Айгаван;

11:00-13։00 частично улица Шаумяна, частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат;

14:00-15:30 села Араксаван и Овташен; частично села Мхчян и Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12։00 частично село Арени;

в Котайкской области:

10։00-13:30 жилые дома 33, 34 в 3-ем квартале, 9-16 в 5-ом квартале, 1-19 в 7-ом квартале, 19, 22, 23, 25 в 8-ом квартале, квартал “Айгестан”, колледж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-13:00 село Джрвеж;

11։00-16։00 Арзнийское шоссе в городе Абовян;

11:00-17:00 улицы П. Севака и Х. Абовяна в селе Ариндж; село Зовк;

13:00-17:00 частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

14։00-16։00 жилые дома 12-41 в 3-ем квартале, школа N3, ясли-детский сад “Цицернак”, больница, ресторан “Гинац” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 компании “Легнитис”, “Змрухте Лагуна”, “Цоваорор”, “Мер Шин”, “Спитак Ап”, “Тигран ев Ваге”, “Ерек Аруйцнер”, коммунальное хозяйство, зоны отдыха, принадлежащие Ч/П “С. Микаеляну”, “Г. Тадевосяну”, “Ж. Джангиряну”, “А. Тер Григоряну”, “А. Погосяну”, “Д. Мкртчяну”, общественный пляж N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Лорийской области:

10:30-14:00 квартал “Ашотаберд” в городе Степанаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улица Тычины, улица Шаумяна 16, улицы Шерами 1, 3, 5, 9, 15, 17, улицы 5, 7, 8 в кв. “Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36, 38, 40, 42, 43, 43/1, 44, 44/1, 46/2, 48/4, 50/3, 50/5, 50/6, 60 на улице Молдовакан, жилые дома 3/3, 7 на улице Тотовенца, жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, жилые дома 27, 29/1, 31, 32 на пр. Гая, ясли-детские сады NN246, 250, 307, школа N135 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 63-66 и частные дома 31-60 на улице Барбюса, частные дома 18-20 на улице Сепуга;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гетазат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13։00 частично улицы Шаумян Дживану, Сарворнери в городе Джермук;

10:00-17։00 улица 26 Комисарнери и частично квартал “Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, частный дом 6 на улице Амбардзумяна, частный дом 2Б на улице Айгедзори, частный дом 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Гегаркуникской области:

11։00-14:00 частично город Мартуни, населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:30 квартал “Ани”, жилые дома 3, 5, 5А, 7, 26 на улице М. Аветисяна и прилегающие абоненты в городе Гюмри.