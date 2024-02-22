Четверг, 22 Февраля 2024 17:12

АрмИнфо.Глава правителсьтва Армении Никол Пашинян в Париже в ходе встречи со своим французским коллегой Габриэлем Аталем пригласил его в Армению с официальным визитом. Французский премьер с радостью принял приглашение.

Как сообщает пресс-служба главы кабмина, Габриэль Аталь приветствовал визит Никола Пашиняна и подчеркнул готовность возглавляемого им правительства последовательно развивать сотрудничество с Арменией.

Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул важность углубления и расширениея сотрудничества с правительством Франции в различных сферах. Он также указал на важность поддержки правительства Франции в направлении диверсификации рынков, а также внедрения стандартов.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся торгово-экономических отношений, строительства, развития инфраструктуры, энергетики, управления водным хозяйством, сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере туризма.