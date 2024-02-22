Четверг, 22 Февраля 2024 17:09

АрмИнфо. Мэр Парижа Анн Идальго выразила готовность всегда оказывать свою поддерку Армении и армянскому народу.Об этом она заявила в ходе состоявшейся сегодня встречи с находящимся во Франции премьер-министром РА Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба главы кабмина, Идальго Она сообщила, что в сентябре этого года в центре Парижа планируется открыть парк имени Шарля Азнавура, где также будет установлен бюст знаменитого шансонье.

Премьер-министр Пашинян, в свою очередь, высоко оценил усилия Анн Идальго в решении вопросов, касающихся Армении.

Собеседники подчеркнули развитие сотрудничества между Ереваном и Парижем, в частности, в сферах транспорта, строительства, туризма и культуры. Никол Пашинян подчеркнул необходимость обмена богатым опытом муниципалитета Парижа с Ереваном в различных направлениях.

Анн Идальго отметила, что Париж готов последовательно развивать и укреплять сотрудничество с Ереваном, в том числе в рамках работы различных международных площадок.