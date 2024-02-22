Четверг, 22 Февраля 2024 15:42

АрмИнфо.Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сегодня с двухдневным визитом прибудет в Армению. Цель визита укрепление оборонных отношений. Об этом пишет Le Figaro.

"Франция и Армения поддерживают исторические отношения дружбы, но оборонные отношения не были интенсивными", - отметили в его ведомстве, уточнив, что это первый в истории визит французского министра в Армению.

"В октябре 2023 года Франция и Армения подписали протокол о намерениях по противовоздушной обороне, который включает в себя контракт на приобретение трех радаров Ground Master (GM200) компании Thales, позволяющих обнаруживать самолеты противника на расстоянии 250 км, а также контракт на приобретение биноклей ночного видения и оборудования производства Safran, которое будет доставлено в четверг (22 февраля)", - отмечается в сообщении.

В силовой структуре также сообщили о планах организовать оборонной структурой Франции трех курсов горной боевой подготовки, в которых будут участвовать армянские военные.

Французское издание также напоминает, что Франция, на территории которой проживает большая армянская община, сыграла посредническую роль в конфликте за контроль над Нагорным Карабахом, завоевание которого Азербайджаном в сентябре 2023 года привело к изгнанию около 100 000 армян.

"Сегодня Армения сталкивается с постоянным давлением, в том числе на границе, путем откусывания ее территории. Армения придерживается логики защиты своей территории, а ее население и оборонное сотрудничество с Францией строго привержены логике помочь в защите собственных территорий", - заверили в министерстве.

Далее издание пишет, Ереван опасается, что его сосед, более богатый, лучше вооруженный и поддерживаемый Турцией, использует свое преимущество и пытается силой соединить азербайджанский анклав Нахиджеван со своей территорией, вторгнувшись на юг Армении