Четверг, 22 Февраля 2024 14:40

АрмИнфо.День защитника Отечества для всех символизирует очень важные ценности: патриотизм, любовь к родине, готовность пожертвовать всем для Родины. Этот день, когда отдается дань уважениям тем, кто стоит на страже интересов наших страны, тем кто отдал жизнь за Родину. Об этом 22 февраля в Парке Победы в Ереване во время возложения венков к вечному огню, по случаю Дня защитника Отечества заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"В Армении этот день наполнен особым смыслом, потому что он также символизирует очень глубокие традиции боевого братства, которые на протяжении истории объединяли армянский и российский народы. Это еще один повод вспомнить о той славной Великой Победе, которую народы Советского Союза, армянский народ, народ России и другие народы Советского Союза, одержали в смертельной схватке с нацизмом и принесли всему миру перспективу свободной жизни", - подчеркнул Копыркин, добавив, что корень нацизма не был искоренен до конца, что чревато негативными последствиями.

Вместе с тем дипломат отметил, что нынешние времена очень непростые, Республика Армении и Российская Федерация сталкиваются с очень серьезными вызовами, поэтому уважение к защитнику Родины, к Вооруженным силам, дань благодарности им, как никогда востребованы.

"28 января в Армении отмечался День Армии. В тот день чувствовалось насколько уважительное отношение проявляется к военнослужащим, защитникам Отечества, насколько важна их миссия. Достойно отмечая этот день, мы, безусловно, способствуем укреплению наших духовных сил, государства и нации.

Я хотел бы пожелать, чтобы наше взаимодействие, наше союзничество сохранялось, крепло, это важно для наших стран, оно в интересах наших народов", - добавил посол.

Отметим, что в канун Дня защитника Отечества и воинской славы в Парке Победы прошло возложение венков и цветов к Вечному огню. В церемонии приняли участие представители Министерства обороны РА, посол России в Армении Сергей Копыркин, советник Посольства Беларуси Григорий Аксенов, военный атташе Игорь Щербаков, начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий, командир военной базы ВКС РФ "Эребуни" Александр Петров, руководитель Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов, председатель Объединения ветеранов РА им. маршала Баграмяна Симон Есаян и др.