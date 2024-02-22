Четверг, 22 Февраля 2024 14:30

АрмИнфо.Армения без союзников, в окружении растроганных сочувствующих. Так прокомментировал эксперт группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян участие премьера Армении в торжественной церемонии перезахоронения останков национального героя Франции Мисака Манушяна в Пантеоне в Париже.

"Мы всей нацией гордимся Мисаком Манушяном, расстрелянным 80 лет назад во время Второй мировой войны (и мы поступаем правильно), но не знаем имен около 250 наших павших ребят, героически сражавшихся в Арцахе 6 месяцев назад, 19-20 сентября. Наших парней, которые встали перед азербайджанской армией, прекрасно понимая, что идут на расстрел. Они знали, что они одни и погибнут, потому что сегодняшнее государство Армения не до конца воспринимает нашу Родину, и у сегодняшней Армении нет союзников. Мы не только не знаем этих парней поименно: на государственном уровне, но, мы не помним о них, не осознаем, что они сделали, их последнюю героическую битву за Арцах, мы не помним про их детей, их семьи, их возлюбленных", - констатировал эксперт.

По его словам, в Армении гордятся тем, что Манушян - армянин, и французы чтят его.

"Однако, после нашей 44-дневной войны похороны 5 тысяч погибших, ДНК- идентификация останков, поиск пропавших без вести сопровождались шумными и веселыми ресторанами в Ереван, в том числе и со стороны высокопоставленных государственных чиновников. Неделю назад мы потеряли 4 наших защитников, а сегодня об этом мало кто помнит.

Мы гордимся армянским героем французского сопротивления, и это справедливо, но мы "героически" теряем Арцах, как будто ничего серьезного не произошло. Мы говорим о возвышенной и честной идее сопротивления, но после потери Арцаха, хотя бы один человек из правительства не подал в отставку, проявляя индивидуальное сопротивление, и через неделю после потери Арцаха произошло тихое, мирное заседание в парламенте Армении, логическим продолжением которого стало обсуждение вопроса о партнере и девственности. Таково качество нашего государственного мышления", - заметил эксперт.

При этом он задался вопросом, так что же сегодня у Армении есть - союзники или сочувствующие? По его словам, вместо союзников у Армении появляются сочувствующие. "Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей и неуместных формулировок, которые не прибавят союзников, но точно добавят врагов. Мы своим руками увеличиваем количество так называемых "быков", о которых говорил Никол Пашинян. Мы превращаем потенциального союзника Россию во врага. Из потенциального союзника Франции мы идем к сочувствующей Франции. От потенциального союзника Ирана мы идем по пути получения нового врага или как минимум наблюдателя.

Мы будем ошибаться до тех пор, пока не получим недружественную страну из Грузии в качестве нового маленького "бычка" со стороны", - уверен Ованнисян.

Эксперт считает, что только Армения Никола может официально приветствовать региональный формат "3+2", но делать упор на европейских наблюдателей, против которых выступают все те же государства региона.

Он добавил, что Армении нужен союзник, а не сочувствующий. "Приобретение и удержание союзника требует интеллекта, стратегического мышления и труда, а для получения сочувствующих нужны бесконечные поводы для сочувствия и эмоциональные действия. Народы, не имеющие государственного мышления всегда настигают катастрофы, всегда порождают авантюрные правительства и элиты у которых отсутсвует госмышление. Это порочный, катастрофический период, выбраться из которого у нас осталось мало времени", - резюмировал Ованнисян.

Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон, 21 февраля, в ходе своего выступления в Париже провел параллели между борьбой Мисака Манушяна с нацизмом и происходящим сегодня вокруг Украины. Французский президент в этом ключе указал на важность ратификации Арменией Римского статута.