Четверг, 22 Февраля 2024 12:17

АрмИнфо.Сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Каспийским институтом стратегических исследований, проведенных в сфере безопасности и обороны Азербайджана за 2023 год.

"Из них 212 - боевые потери, а 48 - небоевые потери. Всего от "армянских пуль" погибло 208 человек, от взрывов мин - 4 человека, от дорожно-транспортных происшествий или различных автомобильных происшествий - 8 человек, от различных заболеваний - 9 человек, от противоправных мероприятий - 2 человека, от вооруженных набегов - 2 человека, от неосторожности - 1 человек и 6 человек от несчастных случаев, 20 солдат покончили жизнь самоубийством ", - сообщили в Институте, добавив, что из них 134 солдата, 50 офицеров, 44 офицера, 26 прапорщиков и 3 курсанта, ранг остальных троих определить не удалось.

При этом констатируется, что 228 погибших были из Минобороны, 9 - из Госпогранслужбы, 3 - из МЧС, 17 - из Внутренних войск, 1 - из Управления охраны стратегических объектов (СОМ), 1 от Минюста.

При этом добавляется, что вражеская сторона больше всего потеряла военных в ходе агрессии в отношении Арцаха.

В Институте проинформировали, что не менее 536 вражеских военнослужащих получили ранения.

Сообщается, что Каспийский институт оборонных исследований работает с января 2015 года. Основными вопросами, на которые нацелен аналитический центр, являются процессы, связанные с правами человека, вооружениями, коррупцией и реформами в секторе безопасности и обороны. В этом направлении институт исследует не только Азербайджан, но также Грузию и Армению. В нем также сравниваются проблемы и приоритеты военного строительства трех стран Южного Кавказа.