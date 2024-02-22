Четверг, 22 Февраля 2024 11:17

АрмИнфо. Team, первая телекоммуникационная компания в Армении, которая благодаря цифровым решениям предоставляет уникальную возможность приобрести eSIM-карту через приложение My Team, и активировать ее из любой точки мира. Как сообщает пресс-служба компании, чтобы получить eSIM-карту необходимо загрузить приложение My Team, выбрать раздел активации eSIM, пройти аутентификацию и приобрести номер телефона предоплатной системы.

На данный момент этой возможностью могут воспользоваться только граждане Республики Армения. Цифровую карту eSIM можно активировать в телефоне абонента, если устройство оснащено соответствующими технологическими возможностями.

Гендиректор компании Айк Есаян отметил, что Team Telecom Armenia, применяя инновационные решения, продолжает разрабатывать услуги, которые делают цифровой мир еще ближе к абонентам. <Новая эксклюзивная услуга поможет гражданам Армении получить армянский телефонный номер всего одним касанием. То есть, путешествуете вы или просто находитесь в отдаленном месте, откуда сложно добраться до филиала, данное наше решение гарантирует, что вы всегда будете на связи>, - отметил он.

Согласно источнику, приложение My Team (https://www.telecomarmenia.am/hy/team­applications/?source_caller=ui&deep_link_sub1=team%3A%2F%2F&shortlink=pr&c=pr&pid=pr&af_x p=social&af_force_deeplink=true) доступно в системах iOS и Android.

Напомним, что ОАО <Телеком Армения> (торговая марка Team Telecom

Armenia) (https://www.telecomarmenia.am/hy/) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в телекоммуникационном секторе страны.

Являясь наследником первой сети телеком в Армении, компания имеет более чем 100-летнюю историю предоставления услуг в этой области. Благодаря сочетанию этого богатого опыта и современных технологий Team предоставляет надежные и инновационные услуги, как гражданам, так и корпоративным абонентам. Целью Team Telecom Armenia является предоставление высококачественных телекоммуникационных услуг всем жителям Армении. Для достижения этой цели компания постоянно модернизирует и переоснащает мобильные и фиксированные сети, запускает новые международные каналы, что также повышает уровень надежности и безопасности интернета в Армении.