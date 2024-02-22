Четверг, 22 Февраля 2024 10:41

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в рамках рабочего визита во Францию посетил Сенат и провел встречу с председателем Сената Жераром Ларше.

Как сообщает пресс-служба главы кабмина РА, Жерар Ларше приветствовал визит премьер- министра Пашиняна в Париж и отметил, что этот визит проходит по случаю символической церемонии перезахоронения в Пантеоне выдающихся людей Франции останков героя Движения Сопротивления с армянскими корнями Мисака Манушяна. Председатель Сената подчеркнул, что таким образом Франция выражает благодарность Мисаку Манушяну и его друзьям за неоценимый вклад в освобождение страны. Жерар Ларше подчеркнул важность дружественных отношений с Арменией и еще раз подтвердил полную поддержку Армении и армянскому народу со стороны Сената Франции.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплый прием, добавив, что правительство Республики Армения и армянский народ воспринимают Ларше как близкого друга. Никол Пашинян поблагодарил за принятые Сенатом Франции резолюции, в которых подчеркивается поддержка суверенитета, территориальной целостности и демократии Армении. Премьер-министр отметил, что церемония перезахоронения останков Мисака Манушяна в Пантеон еще раз подчеркивает не только политическую, экономическую, историческую, но и глубокую эмоциональную связь между армянским и французским народами.

В ходе встречи был затронут ряд вопросов, касающихся происходящих в регионе Южного Кавказа процессов, шагов правительства Республики Армения по решению гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, разработанного правительством Республики Армения проекта "Перекресток мира", армяно-французского межпарламентского сотрудничества.

Накануне вечером от имени президента Франции Эммануэля Макрона и госпожи Бриджит Макрон в честь премьер-министра РА Никола Пашиняна и Анны Акопян состоялся официальный ужин.