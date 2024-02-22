Четверг, 22 Февраля 2024 10:11

АрмИнфо.Международный сервис денежных переводов Ria Money Transfer признал Ардшинбанк партнером года за достижение значительных результатов в 2023 году и поддержку роста бизнеса Ria Money Transfer.

Сотрудничество Ардшинбанка и Ria Money Transfer началось с 2009 года, и за 2023 год банк обслужил около 86,000 переводов.

Ria — одна из крупнейших систем международных денежных переводов с сетью, насчитывающей 507 000 пунктов в 160 странах мира.

Ардшинбанк является единственной компанией в Армении, которой присвоены рейтинги трех международных рейтинговых агентств, с рейтингом на уровне суверена: S&P Global Ratings (B+ (Позитивный)), Moody's (Ba3 (Стабильный)) и Fitch (BB) - (Стабильный)). Банк также является единственной компанией из Армении, которая выпустила еврооблигации формата RegS/144A на международных рынках капитала.