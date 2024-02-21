Среда, 21 Февраля 2024 20:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 62 на улице Гюрджяна, жилые дома 4, 6 на 4-ом переулке Шопрона, школа N163, национальный Фонд “Аутизм”, ООО “Хин Тагер”, ясли-детский сад N236 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 16, 20, 22, 24 на 1-ом переулке Башинджагяна;

11:00-17:00 частные дома 20-22 на 2-ой улице Аветисяна, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 6/1-6/6 на улице Давида Анахта;

в Арагацотнской области:

12:00-17:00 кварталы “Арцах”, “Ара 1”, “Ара 2”, “Нарек”, “РФЭИ Гитаван” в городе Аштарак; село Карин;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично села Мргануш и Вардашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-14։00 частично село Елпин;

12:00-14։00 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Севака, 26 Комисарнери, Атарбекяна, Авагяна, Таманцинери, Туманяна, Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Микояна, Мясникяна, Момика, Налбандяна, Спандаряна, Орбели, Багдасаряна, Баграмяна в городе Ехегнадзор; села Гнишик, Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Агаракадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-15:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00-12:00 населенный пункт Дзорахюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14:00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Катнарат, Катнахбюр, Благодарное, Мегваовит, Норамут, Урасар, Арманис;

в Сюникской области:

11:00-15:00 частично село Вагатин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилой дом 10 на улице Люксембург, жилой дом 8 на 3-ем переулке Шопрона, училище “Алгоритм” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 на улице Шерами, 19, 1, 13, 15, 17 на улице Оганова, жилые дома 16, 18, 20, 22 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 62/1, 62/2, 62/3, 62А, 62Б, 62В, 62Д в кв. “Вардашен”;

11:00-17:00 жилые дома 68а на улице Теряна, 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 17/1-17/3 на улице Адонца, жилой дом 36/8 на улице Мамиконянца, жилые дома 70/1-88 на улице Г. Арцруни; жилой дом 12 на улице Папазяна, жилые дома 27, 27А на улице Гр. Кочара, частные дома 1-51 на 12-ой улице Канакера, частные дома 129/4-129/5 на улице Саркавага, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, частный дом 36 в кв. “Норк Таг”, частные дома на 1-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка;

в Армавирской области:

11:00-16:00 частично село Птгунк и село Мусалер;

в Араратской области:

10:00-16։00 частично села Авшар и Айгаван;

11:00-13։00 частично улица Шаумяна, частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат;

14:00-15:30 села Араксаван и Овташен; частично села Мхчян и Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12։00 частично село Арени;

в Котайкской области:

10։00-13:30 жилые дома 33, 34 в 3-ем квартале, 9-16 в 5-ом квартале, 1-19 в 7-ом квартале, 19, 22, 23, 25 в 8-ом квартале, квартал “Айгестан”, колледж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-13:00 село Джрвеж;

11։00-16։00 Арзнийское шоссе в городе Абовян;

11:00-17:00 улицы П. Севака и Х. Абовяна в селе Ариндж; село Зовк;

13:00-17:00 частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

14։00-16։00 жилые дома 12-41 в 3-ем квартале, школа N3, ясли-детский сад “Цицернак”, больница, ресторан “Гинац” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 компании “Легнитис”, “Змрухте Лагуна”, “Цоваорор”, “Мер Шин”, “Спитак Ап”, “Тигран ев Ваге”, “Ерек Аруйцнер”, коммунальное хозяйство, зоны отдыха, принадлежащие Ч/П “С. Микаеляну”, “Г. Тадевосяну”, “Ж. Джангиряну”, “А. Тер Григоряну”, “А. Погосяну”, “Д. Мкртчяну”, общественный пляж N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Лорийской области:

10:30-14:00 квартал “Ашотаберд” в городе Степанаван.