Среда, 21 Февраля 2024 20:25

АрмИнфо. 21 февраля мэр Еревана Тигран Авинян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева.

Согласно сообщению пресс-службы столичного муниципалитета, в ходе встречи стороны обсудили подписание планируемого соглашения между

Ереваном и Астаной и программы, представляющие взаимный интерес. Подчеркнув важность развития партнерских отношений и на уровне городов, Тигран Авинян отметил, что подписываемый документ, даст возможность действовать на благо как городов, так и народов.

Выразив признательность за теплый прием и готовность к сотрудничеству, казахстанский дипломат отметил, что в пределах своих полномочий готов поддержать и содействовать всем инициативам и программам, направленным на укрепление и углубление двусторонних связей. Посол также коснулся деятельности ряда компаний, которые могут представлять интерес для Еревана.