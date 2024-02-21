Среда, 21 Февраля 2024 18:54

АрмИнфо. В 2023 году индекс независимости судебной власти Армении зарегистрировал рост в рейтинговой таблице стран Восточного партнерства с 0,71 в 2021 году до 0,89 в 2023 году. В результате Армения уступила всего 0,01 балла самой рейтинговой Молдове, индекс независимости судебной системы

которой оценивался в 0,90. Об этом говорится в сообщении Судебного департамента РА, который ссылается на проведенные в странах Восточного партнерства исследования.

Согласно источнику, позитивно в этом контексте то, что Армения является лидером среди соседних стран с точки зрения независимости судебной системы.

Следует отметить, что Восточное партнерство (ВП) - это совместная политическая инициатива, целью которой является углубление и укрепление отношений между Европейским Союзом, его государствами-членами и шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузия, Молдова и Украина.

Индекс Восточного партнерства измеряет прогресс шести стран на пути к устойчивому демократическому развитию и европейской интеграции. Индекс измеряет прогресс на пути к хорошему управлению, включая уровень уважения и защиты демократии и прав человека, устойчивого развития и интеграции с Европейским Союзом. Целью этого инструмента является выявление областей, в которых реформы продвигаются или отстают, и разработка рекомендаций, которые помогут странам успешно пройти процесс реформ. Индекс также может помочь выявить области, в которых есть опасения, что прогресс замедлится или даже повернется вспять.