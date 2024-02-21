Среда, 21 Февраля 2024 18:51

АрмИнфо.Министерство здравоохранения Армении предлагает расширить круг живых доноров для трансплантации органов и тканей. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Армен Гаспарян, представляя дополнения в Закон РА <О трансплантации органов и/или тканей человека> в ходе заседания постоянной парламентской комиссии по вопросам здравоохранения.

В частности, Минздрав предлагает разрешить лицам, достигших 65 лет и имеющим инвалидность, также выступать живыми донорами по трансплантации органов и ткани (печени, почек и роговицы).

Говоря о правах живых доноров, которые дали согласие на пересадку своих органов, чиновник, сославшись на европейскую Конвенцию по правам человека и биомедицине, отметил, что последние имеют право находиться под постоянным наблюдением согласно порядку, утвержденному уполномоченным органом.

Он также сообщил, что Закон дополняется выражением <биологическая смерть>, помимо выражения <смерть мозга>, поскольку это необходимо при пересадке определенных органов и тканей.

Помимо этого, из предусмотренного законом списка органов, подлежащих трансплантации от живого донора, законопроект предоставляет полномочия госоргану установить перечень органов для пересадки после регистрации факта биологической смерти или смерти мозга.

Замминистра отметил, что поправки в закон предусматривают также положения, согласно которым государство будет повышать осведомленность населения о правах семьи трупного донора на согласие использования его органов и правах человека на несогласие после смерти являться таковым.

Отметим, что согласно Закону РА <О трансплантации органов и/или тканей человека>, органы и ткани не могут быть изъяты в целях трансплантации у трупа только в том случае, если данное лицо при жизни отказалось быть посмертным донором органов или тканей.

При отсутствии в реестре доноров и реципиентов органов и тканей его решения выступить в качестве трупного донора, органы и ткани у трупа в целях трансплантации могут быть изъяты с согласия его родственников в следующей приоритетности: а) супруг; б) совершеннолетний ребенок; в) один из родителей; г) родные брат или сестра; д) дед или бабушка по отцовской или материнской линии