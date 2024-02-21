Среда, 21 Февраля 2024 18:47

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян упрекнул Россию в бездействии в военной стычке на армяно- азербайджанской границе.

Так, 21 февраля в беседе с журналистами на просьбу дать оценку последнему заявлению официального представителями МИД России Марии Захаровой о том, что "в отличие от фальшивых европейских наблюдателей, ОДКБ способно обеспечить стабильность на Южном Кавказе" Григорян напомнил о последнем инциденте, произошедшем в Неркин Ханд. В этом ключе, секретарь Совбеза заверил, что у европейских наблюдателей нет доступа на этот участок границы, однако у российской стороны доступ есть.

"Россия присутствует там, и Россия не смогла предотвратить инцидент. То есть, я убежден, что реальность иная. Однозначно, гражданская миссия ЕС играет стабилизирующую роль. Мы полностью содействуем и продолжим содействовать их деятельности ", - отметил Григорян.

На вопрос журналиста, что тиражируется информация о том, что на некоторых участках, в том числе и Нерких Ханд, российские миротворцы препятствуют доступу миссии ЕС, Григорян отметил, что существует один такой участок. "На одном участке. И да, мы зафиксировали эту проблему, мы о ней информированы и пытаемся ее решить", - сказал он.

Вместе с тем, он не согласился с оценкой российской стороны о наличии колебаний во внешней политики Армении. По словам чиновника, Армения диверсифицирует свою внешнюю политику. "Это делается открыто, в том числе по средствам подобных мероприятий, политических мессинджей и других шагов. Армения диверсифицирует свою политику не только в сторону Запада, но и Индии и ряда других стран", - сказал он, еще раз заявив, что эти шаги Еревана были продиктованы тем, что предыдущая система безопасности продемонстрировала свою несостоятельность еще в 2020-22 годах.

Напомним, что утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении, когда был якобы ранен азербайджанский пограничник. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.