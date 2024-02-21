Среда, 21 Февраля 2024 18:46

АрмИнфо.Антикоррупционный комитет Армении пригласил президента Республики Арцах Самвела Шахраманяна на допрос по поводу публикаций о якобы присвоенных в Степанакерте автомобилях и деньгах. Об этом 21 февраля журналистам заявил адвокат Роман Ерицян.

По его словам, Самвел Шахраманян ранее уже представил обо всем этом сообщение в Следственный комитет. Ерицян добавил, что это не первый

случай, когда Шахраманяна приглашают на допрос. "Это второй случай, когда его вызывают на допрос на основании сообщения, представленного им же>, - отметил он.