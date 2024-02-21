Среда, 21 Февраля 2024 18:05

АрмИнфо. У гражданской миссии Евросоюза (EUMA) очень четко сформулированный мандат. Об этом 21 февраля в беседе с журналистами заявил глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос, на просьбу прокомментировать последний инцидент с вызовом в МИД Азербайджана главы делегации ЕС в Баку.

"Мониторинг осуществляется исключительно на армянской стороне армяно­азербайджанской госграницы. Они делают исключительно то, что предусмотрено их мандатом - присутствие и патрулирование, то, что способствует исключительно установлению регионального мира", - сказала дипломат, добавив, что EUMA делает то, что всегда делал и это может подтвердить и глава этой миссии.

"Что касается клеветы и лжи об ином характеры нашей деятельности - то они абсолютно беспочвенны. Эта позиция ЕС и всех стран-членов Евросоюза", - сказал он, еще раз подчеркнув, что их миссия в установлении в региональном мире и стабильности.

Говоря о перспективах сближения отношений между Арменией и ЕС, посол обратил внимание, что Ереван и Брюссель сегодня работают над повесткой новой программой партнерства. По его словам, как только повестка будет разработана, об этом будет объявлено. "Нужно среагировать стремления армянского народа. И поскольку мы хорошие партнеры, мы намерены это сделать", - резюмировал дипломат.

Отметим, что 6 февраля глава делегации ЕС в Азербайджане Петер Михалко отреагировал на нападки Баку на гражданскую миссию Евросоюза в Армении (EUMA).

"Сожалею, что в последние дни некоторые СМИ в Азербайджане опубликовали абсолютно необоснованные обвинения в адрес Миссии ЕС в Армении. Подчеркиваю, что EUMA является гражданской, невооруженной миссией, и ее мандат заключается в наблюдении. Присутствие миссии направлено на содействие стабильности и укреплению доверия. ЕС продолжит свои усилия по поддержке мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией", - написал в своем микроблоге в Твиттер (Х) Петер Михалко.

А уже 12 февраля он был вызван в МИД Азербайджана, где до его сведения было еще раз доведено, что "противоречащая первоначальным договоренностям деятельность Мониторинговой миссии ЕС в Армении вызывает серьезную озабоченность".

"Было подчеркнуто, что мониторинговая миссия ЕС стала агентом "бинокльной дипломатии", способствующей организации визитов в приграничные районы различных европейских официальных лиц, а также неофициальных делегаций.

Все без исключения такого рода визиты проводятся с целью разжигания ненависти к Азербайджану и необоснованной азербайджанофобии", - отмечается в сообщении МИД АР.

Также было отмечено, что недавний инцидент, связанный с предотвращением "попытки незаконного пересечения границы в регионах, находящихся в ведении мониторинговой миссии ЕС", бросает серьезную тень на заявленные ею задачи.