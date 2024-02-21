Среда, 21 Февраля 2024 16:31

АрмИнфо. Международное сообщество должно понять, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уже давно не представляет интересы Армении и армянского народа и занимается своей деструктивной политикой исключительно для расширения своей власти. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель партии "Страна для жизни" Мане Тандилян.

По ее словам, во время многочисленных встреч в Мюнхене "туристическая группа" под руководством Никола Пашиняна не сказала ни

слова о соотечественниках, содержащихся в тюрьмах Баку. "Очевидно, что Пашинян не только не имеет в повестке освобождение наших соотечественников, но и своим молчанием посылает сигнал международному сообществу о том, что этот вопрос для него закрыт, точно так же, как сейчас закрыт вопрос Арцаха, а вскоре и многие важные вопросы, связанные с Арменией", - написала политик.

Она призвала международное сообщество рассмотреть вопрос освобождения армянских военнопленных и других лиц, содержащихся в бакинских тюрьмах, с точки зрения грубых нарушений международного права, не связывая это с <эпохой мира> Никола Пашиняна