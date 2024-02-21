Среда, 21 Февраля 2024 15:13

АрмИнфо.Армянские военные участвуют в штабных учениях НАТО Regex 2024, проходящих на территории Молдовы. Об этом стало известно из сообщения Минобороны Молдовы.

"Около 50 военнослужащих из Республики Молдова, Грузии, Армении, Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Узбекистана, Египта, Иордании, Королевства Бахрейн, Марокко, Казахстана, Пакистана, Египта, Мальты и Африканского Союза участвуют в штабных учениях НАТО Regex 2024, которые пройдут с 19 февраля по 1 марта текущего года в республике",

- говорится в сообщении оборонного ведомства Молдовы.

Участников обучают инструкторы из командования объединенных сил НАТО в Непале.

Добавим, что в Минобороны Армении не сообщали об участии армянских военных в этих учениях