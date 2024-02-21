Среда, 21 Февраля 2024 15:11

АрмИнфо.Прокурор по собственной инициативе 21 февраля 2024 года сменил меру пресечения в отношении проходящего по уголовному производству в СК, обвиняемого руководителя компании Synergy Ашота Ованесяна.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, решение было принято в связи с тем, что обвиняемый дал показания по обстоятельствам, имеющим существенное значение для уголовного производства. С Ованесяна взята подписка о невыезде.

Напомним, что 31 января 2024 года Прокуратура начала уголовное преследование в отношении должностных лиц Министерства экономики РА в связи с злоупотреблением должностными лицами служебных полномочий. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия иных претендентов.

В результате победила компания, которая представила заявку на тендер в три раза превышающую стоимость (на 392 млн. драмов - почти $100 тыс). Позже стало известно, что речь идет о компании Synergy. По делу были арестованы директор компании Ашот Ованнисян; бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян; еще одна сотрудница компании - Лили Мкрян, а также главы департамента политики государственных инвестиций и реализации сельхозпрограмм Министерства Лили Сираканян и Тарон Мартиросян. Уволенная с должности заместитель министра экономики Ани Испирян была отправлена под домашний арест.

После того, как Генпрокуратура Армении получила ходатайство о личном поручительстве депутатов правящей фракции <Гражданский договор>, прокурор по собственной инициативе 12 февраля 2024 года сменил меру пресечения в отношении Ани Геворкян и Лили Мкрян - на залог, поручительство и подписку о невыезде. Отправлен в отставку и министр экономики Ваан Керобян, который также помещен под домашний арест.