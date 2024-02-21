Среда, 21 Февраля 2024 14:41

АрмИнфо.В мэрии Еревана неубедительно отреагировали на обвинения блогера-активиста Артура Чахояна о том, что старая брусчатка - тротуарная плитка, демонтирующаяся с улиц Еревана, не утилизируется, а в качестве неплохого <секонд-хенд> продукта распродается, в том числе, высоким чинам для украшения личных особняков и дач.

Отметим, что со вчерашнего дня в социальных сетях стал вирусным видео-ролик, где активист наглядно демонстрирует, как мэрия Еревана демонтирует находящуюся в хорошем состоянии брусчатку с центральных улиц Еревана, вывозит ее за город якобы на утиль, а на самом деле перебирает ее и уже по <черной смете> перепродается заинтересованным лицам.

Руководитель фракции "Гражданский договор" Совета старейшин Еревана Армен Галджян, реагируя на данный скандальный видеоролик заверил, что вывоз бетонных плиток за пределы города - якобы результат упущений в контракте со строителями. По его словам, согласно контракту, подрядчик обязан вывозить замененные бетонные плитки за город (на расстояние не ближе 13 км), поскольку разобранные плитки считаются отходами. Однако за этим никто не следит. <Сотрудники административного района Кентрон сегодня и завтра организуют перевозку плиток на территории, принадлежащие мэрии Еревана, и в подобных договорах отныне будут вноситься исправления, и они будут считаться только строительным мусором, если они на самом деле представляют собой продукт, который больше нельзя использовать", - заверил чиновник мэрии. При этом он назвал предосудительным обвинять городские власти в воровстве и коррупции без проверки реальных обстоятельств.

Реагируя на данную публикацию Галджяна, другой член Совета старейшин Еревана от фракции "Национальный прогресс" Айка Марутяна Овсеп Кубатян обратил внимание на то, что наличие подобного контракта само по себе уже упущение, поскольку, как правило, имеющиеся тротуарные плиты и брусчатка не в плохом состоянии, а новая далека от качества". В качестве примера он отметил, брусчатка, демонтированная, к примеру, с территории мемориального комплекса "Цицернакаберда" вообще была заменена асфальтом. А ведь граждане, которые выступали против этого, оказывались в полицейских участках>, - отметил Кубатян.

Примечательно, что граждане уже неоднократно выражали возмущение тем, что столичная мэрия, вместо того, чтобы облагораживать улицы, которые действительно нуждаются в этом, занимается в основном заменой брусчатки. Причем, не редко демонтируется вполне пригодная и на ее место кладется новая, которая не всегда пригодна для пешеходов, так как в дождь и снег неплохо скользит.

Добавим, что активист Тарон Чахоян уже как пару лет на постоянной основе разоблачает недобросовестную работу столичной мэрии. Он неоднократно подвергался нападениям со стороны связанных с делами мэрии неизвестных лиц, его даже избивали. Одним из последних скандальных его разоблачений стала информация о том, что мэрия Еревана у Ереванского озера поставила примитивные из труб стойки для велосипедов, потратив на это 800 тыс драмов ($2 тыс), тогда как, по подсчетам специалистов, затраты на стойки не превысили и 50 тыс