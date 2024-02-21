Среда, 21 Февраля 2024 09:52

АрмИнфо. На площади Свободы в Ереване состоялся митинг с требованием отставки действующего правительства во главе с премьер- министром Николом Пашиняном. Организаторами митинга, который проходит в 36 годовщину начала арцахского движения, выступает движение <Вместе>.

Инициаторы акции представили 100 символических причин ухода Никола Пашиняна, обвинив последнего в лживости, в сдаче Арцаха и выполнении заказа турецко- азербайджанского тандема по уничтожения государственности Армении. Один из инициаторов митинга - оппозиционер Эдгар Казарян подчеркнул, что и одной причины достаточно для того, чтобы потребовать отставки действующего премьера.

За сегодняшним митингом, как было отмечено, последуют конкретные программы и действенные шаги. В частности, инициаторы призвали все оппозиционные силы присоединиться к их движению.

Отметим, что в митинге принял участие также лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян. Он призвал оппозицию выразить в Национальном Собрании вотум недоверия Николу Пашиняну. Саркисян заметил, что в течение недели пройдут обсуждения с оппозиционными политическими силами, итоги которых будут представлены на очередном митинге на площади Свободы.