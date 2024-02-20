Вторник, 20 Февраля 2024 18:13

АрмИнфо.Дарение книг с IDBank прошло в тематической обстановке: в библиотеке имени Хнко Апера Банк организовал чтение сказки для детей Арцаха.

19 февраля, в День Дарения Книг, IDBank организовал чтение сказки для детей, вынужденно переселенных из Арцаха. Idram Junior также пришел на мероприятие и принес с собой подарки-сюрпризы для детей.

По словам руководителя отдела по коммуникациям Банка Татевик Вардеванян, они хотели сделать день дарения книг особенным для детей. «Книга и чтение сегодня нуждаются в пиаре, и мы не могли упустить возможность еще раз поговорить о книге и ее значении. Мы решили организовать небольшой праздник для наших юных друзей, вынужденно переселенных из Арцаха, по случаю праздника дарения книг, и на наш взгляд, чтение сказки было лучшим выбором, тем более, что к нам присоединился Idram Junior и подарил детям радостные моменты. Мы также хотим поблагодарить библиотеку имени Хнко Апера за сотрудничество, и, конечно, Арпи Магакян за то, что она подарила детям сказочные моменты», - говорит Татевик Вардеванян.

Сказку детям прочитала автор книги Арпи Магакян. «Надеюсь, что нам удалось отвлечь детей от повседневной жизни и перенести их в мир сказки. Этот день всегда особенный для детей школьного возраста, и мы решили стать частью их праздника», - отмечает Арпи Магакян. Дети с большим увлечением слушали сказку, прочитанную автором, активно участвовали в процессе, отвечали на вопросы и общались с автором, а в конце еще и получили в подарок книгу «Сказка о царе Артавазд» от автора!

К слову, по поводу открытия 20-ой юношеской ереванской выставки двенадцать детей были признаны лучшими читателями 2023 года библиотекой имени Хнко Апера, получив от библиотеки сертификаты и призы. Idram Junior пришел не с пустыми руками, и юные победители также получили призы от него.