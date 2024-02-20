Вторник, 20 Февраля 2024 15:26

АрмИнфо.Территории парка <Буэнос-Айрес> в ереванском районе Ачапняк были отчуждены физическим лицам в нарушение закона, сообщает пресс- служба генрпокуратуры Армении. Отмечается, что на основании заключения прокурора уже возбуждила уголовное дело.

Как выяснилось, решениями мэра Еревана от 10 октября 2002 года были скорректированы границы паркового участка <Буэнос-Айрес> на пересечении улиц Маргаряна и Алабяна, а незаконным строениям на территории этого парка (территории общего пользования) были присвоены адреса Алабяна 65/6 и 65/4.

Решениями мэра Еревана от 22 января 2008 года и от 6 мая 2009 года вышеупомянутые территории, включенные в список ограничений согласно статьи 60 Земельного кодекса (земли, не подлежащие отчуждению), были проданы частным лицам, построившим вышеуказанные самострои.

В Антикоррупционном комитете возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 308 УК РА, принятого 18.04.2003 г. (злоупотребление должностными полномочиями). Прокуратура в рамках полномочий по возбуждению иска в защиту государственных (общественных) интересов принимает меры по возвращению имущества в собственность общины.