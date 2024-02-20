Вторник, 20 Февраля 2024 15:21

АрмИнфо. Сотрудники таможни Баграташенского КПП получили взятку за совершение служебного подлога, преступное бездействие и покровительство, сообщает Антикоррупционный комитет Армении.

Так, следствием установлено, что должностное лицо таможенного пункта "Баграташен" Восточного таможенного управления КГД РА использовало свои служебные полномочия для разрешения незаконного ввоза товаров бизнесменом, при содействии бывшего сотрудника КГД. Н. М. потребовал и получил от А. П. взятку в общей сложности 400 000 драмов и совершил служебный подлог.

Выяснилось, что директор компании, занимавшейся импортом автозапчастей из Грузии, А. П. обратился к Н. М., с просьбой оказать содействие в беспрепятственном ввозе автозапчастей, превышающих установленные количества, с таможенного контроля в РА и без уплаты таможенных платежей. Н. М., ранее занимавший должность таможенного инспектора Баграташенской таможни, пообещал А. П. использовать свое предполагаемое влияние на сотрудника таможни для содействия незаконному ввозу вышеуказанных товаров, взамен получив 100 тысяч драмов.

С просьбой ввести в информационную систему оформления официальных таможенных документов ложные сведения о ввезенных товарах Н. М. обратился к главному таможенному инспектору указанной таможни Г. К. Кроме того, Н. М. и А. П. достигли соглашения с таможенным инспектором Г. К. о даче взятки в размере до 100 000 драмов за каждый ввоз в обмен на разрешение ввоза в РА без таможенного оформления.

К делу были привлечены 2 других таможенников. Г. К. предложил им внести в информационную систему оформления официальных таможенных документов ложные сведения о ввозимых автозапчастях, как будто они не превышали установленных количеств, побудив тем самым указанных инспекторов совершить служебный подлог. За вышеуказанные преступные деяния Г. К. было предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК РА. Обвинения предъявлены еще двум таможенникам. Расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение было утверждено прокурором и дело направлено в суд для рассмотрения по существу