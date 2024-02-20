Вторник, 20 Февраля 2024 11:07

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении сообщает о попытке приобрести недвижимость, расположенную по адресу Цицернакабердское шоссе, 4, по цене в пять раз ниже кадастровой. Прокурор направил дело в суд.

В частности, 5 февраля 2007 года директор ЗАО <Спортивный центр сборных команд> учредил и зарегистрировал на имя аффилированного с ним лица ООО <Олимпийское будущее>. 23 мая 2007 года между ЗАО и ООО был заключен договор аренды сроком на 25 лет, по которому последнему были переданы право на управление и владение имуществом площадью 6580,8 кв.м и земельным участком в 1,1807 га по Цицернакабердскому шоссе, 4, переданное ЗАО <Спортивный центр сборных команд> на праве собственности.

В период с 23 мая 2007 года по 30 июня 2019 года компания <Олимпийское Будущее> сдала в аренду недвижимое имущество (спортивные залы), принадлежащее ЗАО, различным организациям: получив доход в размере 110 млн 569 тыс. 800 драмов, из которых 56 миллионов 100 тысяч драмов были переданы ЗАО <Спортивный центр сборных команд>.

Кроме того, директор компании, являющийся владельцем компании ООО <Восточный Оазис> с 24 ноября 2000 года, осуществлял предпринимательскую деятельность в одном из зданий объекта, расположенного по адресу Цицернакабердское шоссе, 4, оказывая услуги кафе и гостиницы.

Директор компании также намеревался присвоить недвижимость, расположенную по адресу Цицернакабердское шоссе, 4, в том числе земельный участок площадью 6580,8 квадратных метров и площадью 1,1807 га. С этой целью 23 мая 2007 года в договоре аренды было указано, что арендатор имеет право выкупить недвижимость, заплатив 56 миллионов 142 тысячи драмов. После этого все 10 акций ООО <Олимпийское будущее>, фактически принадлежавшие и управляемые директором компании, были проданы аффилированным с ним лицом его жене.

Отмечается, что преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку управляющим по делу о банкротстве <Олимпийское будущее> и новым директором ЗАО в Комитет кадастра РА было подано заявление о государственной регистрации прекращение права. 7 февраля 2024 года надзорным прокурором в отношении директора компании возбуждено публичное уголовное преследование за злоупотребление должностными полномочиями, покушение на мошенничество, подделку документов. 15 февраля 2024 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении директора Компании и его супруги и передал его в суд вместе с производством.