Вторник, 20 Февраля 2024 10:52

АрмИнфо.По случаю 36-й годовщины Арцахского движения президент Арцаха Самвел Шахраманян, вице-спикер Национального собрания Арцаха, исполняющий обязанности главы НС Гагик Багунц и другие арцахские официальные лица посетили сегодня утром пантеон "Ераблур" и отдали дань уважения погибшим за защиту и свободу Нагорно-Карабахской Республики.

Отметим, что 20 февраля 1988 года - внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) приняла решение "О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР".

По случаю 36-й годовщины Арцахского движения депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абраамян, в частности, написал:

"Сегодня исполняется 36 лет Арцахскому движению, которое на протяжении нескольких десятилетий символизировало коллективную волю и праведное стремление армянского народа распоряжаться своей судьбой, а также решимость бороться за национальные идеи.

20 февраля 1988 года внеочередная сессия Областного совета Нагорного Карабаха приняла историческое решение, выражающее волю арцахцев к свободному самоопределению, и закладывало начало возрождения Арцаха.

Этот путь был трудным и тернистым, но идея была настолько сильна, что многие люди рисковали жизнью ради достижения своей цели. Это создало возможность для борьбы и победы не только Арцаха, но и Армении, поскольку начавшиеся позже атаки азербайджанцев были не только в направлении Арцаха, но и в направлении Армении, от Мегри, Ерасха до Тавуша".

При этом депутат выразил убеждение, что в эти трудные для армянского народа времена этот день не должен стать поводом для отчаяния или кошмара. По его словам, наоборот, этот день должен стать констатацией того, что в самые трудные дни армяне способны объединиться вокруг идеи и вести свой решающий бой независимо от того, находится ли враг внутри или снаружи?

"Сегодняшняя борьба является также проявлением уважения ко всем тем мученикам, которые в эти десятилетия погибли ради завтрашнего дня и ради защиты Арцаха и Армении", - резюмировал Абраамян