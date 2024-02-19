Понедельник, 19 Февраля 2024 20:35

АрмИнфо.Азербайджан оскверняет могилы армян в Нагорном Карабахе. Об этом заявил посол Армении в Бельгии, глава миссии Армении при Евросоюзе Тигран Балаян в интервью "Brussels Signal".

"Война против армянских кладбищ началась. У нас есть масса видео и фото свидетельств того, что в селах разрушают кладбища, а также церкви", - сказал Балаян, который сам родом из Арцаха/Нагорного Карабаха.

В этом ключе он обратил внимание, что азербайджанцы разрушили церковь и в его родном селе.

По его словам, Азербайджан также снимает религиозные символы с крупных строений. "Все кресты со всех армянских церквей в Нагорном Карабахе были сняты оккупационными солдатами", - сказал дипломат.

В свою очередь в интервью "Brussels Signal" представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков заверил, что его страна "по-прежнему привержена защите прав этнических армян на спорной территории".

Он добавил, что Азербайджан "приветствует возвращение" армян, покинувших регион, заявив, что они имеют право на азербайджанское гражданство так же, как и другие этнические меньшинства в стране.

Балаян, в свою очередь, отметил, что Азербайджан как раз стремился предотвратить возвращение армян в Нагорный Карабах.

"Некоторые люди пытались вернуться. Они были отвергнуты Азербайджаном", - добавил Балаян, еще раз напомнив об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе.