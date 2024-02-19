Понедельник, 19 Февраля 2024 19:06

АрмИнфо.По положению на текущий момент пока нет решения по кандидатуре нового министра экономики. Об этом 19 февраля журналистам заявил председатель парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворк Папоян.

По его словам, в правящей партии "Гражданский договор" данный вопрос не обсуждался, но будет обсужден.

Что касается кандидатуры самого Папояна на должность министра, то, по его словам, он такого предложения не получал. "Я работаю в парламенте, принимаю участие в работах комиссии. Хочу вас заверить, что работа на посту главы комиссии не менее ответственна, чем на посту министра. По этой причине меня удивляют подобного рода утверждения, поскольку речь идет о равных долях ответственности при реализации важной и нужной работы", - заверил парламентарий.

Напомним, что ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против бывшего министра экономики Вагана Керобяна, который ранее

ушел в отставку. "Против Вагана Керобяна возбуждено уголовное дело",

- отметили в СК, не уточнив деталей обвинения. По всей видимости, дело касается коррупционных разоблачений в Минэкономики.

В конце января силовые структуры Армении возбудили уголовное дело по факту коррупции в Минэкономики и задержали одного из заместителей Керобяна.

Впоследствии суд выбрал домашний арест в качестве меры пресечения в отношении экс-министра. Сам Керобян публично выразил несогласие с действиями силовиков, заявив о намерении обжаловать решение суда.