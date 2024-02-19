Понедельник, 19 Февраля 2024 19:02

АрмИнфо. Роль и значение Кавказа для индийской внешней политики в процессе трансформации из региональной в мировую державу возрастает. Подобного мнения придерживается российский политолог Сергей Маркедонов.

Эксперт обратил внимание, что сегодня евразийская геополитика в целом, и кавказская в частности описывается, как правило, в виде ремейков "большой игры" или "холодной войны".

По его словам, между тем, наряду с Россией и Западом здесь действуют и другие акторы, чьи интересы трудно отождествить с подходами Москвы, Вашингтона или Брюсселя.

"Мы видим влияние израильско-иранских и ирано-турецких противоречий на динамику армяно-азербайджанского конфликта, а также внутрирелигиозные (идентитарные) тренды в Азербайджане, с интересом отслеживаем наращивание кооперации между Грузией и КНР, а также продвижение проекта "Один пояс - один путь" в Закавказье. Наряду с "вестернизацией" происходит и "истернизация" региона. И в этом контексте крайне важно не забыть и про фактор Индии. Тем паче, что внешнеполитические амбиции Дели растут. По словам авторитетного индийского исследователя Санджаи Бару, его страна трансформируется из региональной в мировую державу. И в ходе этой трансформации роль и значение Кавказа для индийской внешней политики возрастает", - считает Маркедонов.

При этом эксперт задается вопросом, что же ищет Индия в Закавказье? По его словам, уже стало трюизмом говорить о внешнеполитических трендах, как продолжении внутриполитических.

"Но фокус в том, что на международной арене интерес к одной стране и к одному региону может иметь продолжением в другом. Долгие годы не просто главной, а конституирующей угрозой для безопасности Индии был Пакистан. Поэтому и на Кавказе имеют место быть отголоски соперничества между Дели и Исламабадом. По словам индийского дипломата и эксперта Ачала Мальхотры, "близость Азербайджана к Пакистану, от имени которого Азербайджан неоднократно продвигал пакистанскую позицию по Кашмиру, является постоянным раздражителем для Индии"", - отметил он.

Маркедонов добавил, что конечно же, в Дели внимательно следят и за позицией турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который в последние несколько лет превратился в активного защитника "прав кашмирских мусульман".

"Как следствие, настороженное отношение к складыванию и укреплению геополитического треугольника Азербайджан-Турция-Пакистан. Во многом усиление взаимодействия между Анкарой, Баку и Исламабадом после "второй карабахской войны" способствовало наращиванию кооперации между Дели и Ереваном.

Оговоримся сразу, Индия никогда не заявляла о признании Нагорного Карабаха и не оспаривала азербайджанский суверенитет над ним. Это особо подчеркивается практически всеми индийскими авторами. Однако на сегодня Индия превратилась в одного из главных военно-технических партнеров Армении. По оценкам, приводимым Джейсоном Вахлангом и Сергеем Мелконяном, "суммарный объем контрактов вооружения и военной техники [между Дели и Ереваном] составляет около 2 млрд долл. с широкой номенклатурой". Здесь же и корни трехстороннего формата Армения-Индия- Иран (первые политические консультации на уровне заместителей глав МИД этих стран состоялись в апреле 2023 года)", - заметил российский эксперт.

Однако, по его словам, было бы неверно изображать Индию, как эксклюзивно проармянскую силу. Эксперт призвал не забывать, что на Кавказе Азербайджан остается самым крупным торговым партнером Дели (индийская сторона экспортирует в прикаспийскую республику товаров на сумму $79.4 млн., а импортирует из нее же на сумму $595 млн., что существенно превышает показатели по Грузии и Армении).

"Индийские интересы при этом выстраиваются не с Россией против Запада и не с Западом против России. Дели имеет значительный интерес к коридору "Север-Юг". И здесь возникает связка с РФ и с Ираном, что сильно пугает евро-атлантистов. В то же время Индия наращивает кооперацию с Францией (видя в ней противовес турецким амбициям внутри НАТО и в Средиземноморье) и готова подключить Армению в этот весьма своеобразный "евразийский формат".

Международная повестка усложняется. И Кавказ не остается в стороне от этих тенденций. Многополюсность открывает новые возможности и шансы. Но с ними возникнут (и уже возникают) проблемы, требующие взвешенной и аккуратной оценки", - резюмировал Маркедонов.