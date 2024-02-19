Понедельник, 19 Февраля 2024 19:01

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении требует конфисковать у бывшего замминистра транспорта и связи Айка Чшмаритяна примерно 15,8 млрд драмов (около $39 млн - ред).

Как сообщает пресс-служба ведомства, Антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск о конфискации незаконно нажитого имущества у Чшмаритяна и взаимосвязанных с ним лиц: 7 единиц недвижимости, одного автомобиля, акций 2 юрлиц; 5 млрд 767 млн 369 тысяч драмов как имущество, переданное добросовестному приобретателю, либо не подлежащее идентификации, разделению или конфискации; 10 млрд 70 млн 529 тысяч драмов как остаток полученных незаконных доходов и средств.