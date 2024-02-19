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АрмИнфо.Генпрокуратура Армении требует конфисковать у бывшего замминистра транспорта и связи Айка Чшмаритяна примерно 15,8 млрд драмов (около $39 млн - ред).
Как сообщает пресс-служба ведомства, Антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск о конфискации незаконно нажитого имущества у Чшмаритяна и взаимосвязанных с ним лиц: 7 единиц недвижимости, одного автомобиля, акций 2 юрлиц; 5 млрд 767 млн 369 тысяч драмов как имущество, переданное добросовестному приобретателю, либо не подлежащее идентификации, разделению или конфискации; 10 млрд 70 млн 529 тысяч драмов как остаток полученных незаконных доходов и средств.
|Глава ЗАО "Спортивный центр сборных команд" намеревался приобрести недвижимость и землю на Цицернакабердском шоссе по цене в пять раз ниже кадастровой - Генпрокуратура
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|Ансамбль "Алтунян" отправится с гастролями во Францию
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|Комитет по защите свободы слова провел тренинг в рамках Программы развития СМИ Армении
|Роль и значение Кавказа для индийской внешней политики в процессе трансформации из региональной в мировую державу возрастает - мнение
|У экс-замминистра транспорта и связи Армении могут изъять около 15,8 млрд драмов
|Tурецкий чиновник: Ведутся работы по открытию маршрута из Азербайджана в Нахиджеван через Армению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Эрдоган убежден: Оккупация Арцаха открыла окно возможностей для мира в регионе
|Программой обеспечения жильем смогут воспользоваться насильственно перемещенные арцахцы, получившие гражданство РА
|Прошло 20 лет со дня зверского убийства офицера Гургена Маргаряна в тренировочном лагере НАТО в Будапеште азербайджанцем Рамилем Сафаровым
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|Пашинян с президентом Иракского Курдистана обсудил региональные развития
|Пашинян в Мюнхене с международными партнерами обсудил ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, энергетическое сотрудничество и демократические реформы в РА
|Коломина: НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Глава МИД Армении на полях Мюнхенской конференции провел встречи с коллегами из Индии, Канады, Иордании, Польши и Португалии
|Армения привержена дальнейшему укреплению связей с США - Мирзоян
|В Мюнхене по инициативе канцлера Германии проходит встреча между лидерами Азербайджана и Армении
|Блинкен на встрече с Пашиняном подчеркнул готовность Вашингтона продолжать усилия в армяно-азербайджанском мирном процессе
|Никол Пашинян на полях Мюнхенского форума по безопасности провел ряд двусторонних встреч
|Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх прибыли
|Татоян: Азербайджанцы пытаются держать жителей Неркин Ханд в страхе, люди не могут спокойно передвигаться по селу
|В российской колонии умер Алексей Навальный
|Америабанк удерживает первенство на ипотечном рынке с долей свыше 21%
|Арман Татоян направился в Неркин Ханд для проведения работ по сбору фактов после очередной провокации азербайджанских ВС
|Какую книгу подарить на День книги? Совет от Idram и IDBank
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Румен Радев: Болгария готова всегда поддерживать Армению
|У армянской армии было всё, чтобы не иметь подобных трагических результатов в этой войне - Серж Саргсян
|Оппозиционер: до тех пор, пока правительство Пашиняна будет оставаться у власти, ничего хорошего не ждите
|Третий президент Армении: Мирное соглашение в случае подписания станет двойной капитуляцией
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Сказали, что вопрос о твоем увольнении решен: Керобян не видит политического подтекста
|Обсуждены вопросы по сотрудничеству в области искусства
|Багратян: если армянское общество не остановит этот процесс, его ждет новый геноцид
|100 причин для отставки премьера. Армянская оппозиция созывает общенациональный митинг
|Эксперт: сидеть и ждать ухода Никола - это то же самое, что сидеть и ждать будущих катастроф
|Чалабян: Власти Армении готовят почву для сдачи отдельных стратегических территорий страны врагу
|РПА: Никогда еще Армения не была так зависима от России, как сегодня
|Содержащиеся в УИУ "Ванадзор" лица объявили бессрочную голодовку
|Ваан Керобян помещен под домашний арест
|Международное сообщество должно потребовать вывода азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении - Марукян
|Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
|В Армянском обществе Красного Креста разразился скандал: Уволенная Анна Егиазарян самопровозгласила себя главой организации
|МИД Армении ответил коллегам в Баку
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|СК Армении раскрыл сбыт поддельных стодолларовых купюр
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