Понедельник, 19 Февраля 2024 18:59

АрмИнфо. Ведутся работы по открытию маршрута из Азербайджана в Нахиджеван через Армению.

Как сообщают СМИ, об этом министр транспорта Турции Абдулкадыр Уралоглу сказал газете Hurriyet.

"Ведутся работы по маршруту, проходящему через Армению. Его протяженность составляет 43 километра. Но если будут проблемы на армянской стороне, то у Азербайджана есть также контакты с Ираном относительно возможности прохождения маршрута через территорию ИРИ",- отметил Уралоглу.

По его словам, сейчас рассматриваются оба варианта. Касаясь вопроса, на каком этапе находится строительство, турецкий чиновник заявил, что азербайджанская сторона продолжает строительные работы на своей территории. Объявлен также тендер на строительство дороги из Турции в Нахиджеван.

Отметим, что Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими 44 дневную Азербайджанскую агрессию против Арцаха осенью 2020 года. Однако, Азербайджан теперь требует не транзитной дороги, а пытается заполучить экстерриториальный коридор.