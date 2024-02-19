Понедельник, 19 Февраля 2024 18:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на улице Люксембург, жилые дома 3, 5, 6 на 1-ом переулке Люксембурга, ясли-детский сад N114, подземные переходы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7/1, 7/1, 20а, 20б, 20г на 2-ой улице Верин Шенгавита, частные дома на 1-ой улице Верин Шенгавита, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 3, 5, 6 села Давташен, жилые дома 43, 44 в кв. “Г-3”;

11:00-17:00 жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, жилой дом 75/5 на улице Кохбаци, жилой дом 38 на улице Абовяна, жилые дома 12, 14, 18а на улице Исаакяна, жилые дома 1-4 на 11-ой улице Айгестана, жилые дома 18-24 на улице Гераци, жилые дома 2, 4 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 4-13А на 2-ой улице Аветисяна, частный дом 3/1 на 49-ой улице Арабкира, жилой дом 18 на улице Нар-Доса, частные дома на 1-ом переулке Нар-Доса, частные дома 2-47, 43 на 2-ом переулке, жилые дома 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Христофора, частные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци;

в Амавирской области:

11:00-17:00 частично село Ерасхаун; села Зартонк, Маисян, Варданашен; город Мецамор;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Мргануш;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улица Шаумяна в городе Вайк; частично село Агаракадзор;

в Котайкской области:

10։00-12:00 частично община Аргель; садоводческие компании “Аргель”, “Сапфир”, ООО “Цахканоц” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично села Дзорахбюр, Ариндж; село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20-27, 38 села Зовуни; воинская часть СНБ, МЧС;

в Гегаркуникской области:

11։00-12։00 села Антарамеч, Дзораван, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

в Тавушской области:

13։00-14:00 села Акнабюр, Лусадзор, Лусаовит, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-13:00 улицы Туманяна, Чаренца, Руставели, Арутюняна, Гетапня, Гукасян, Телман, Абовяна полностью; частично улицы Аревелян, Баграмян, Еритасардакан, Сундукяна, Дуряна, Мегапарти, Г. Нжде, Сос Саргсян, Сурб Ншана, Спарапета, Саят-Новы в городе Степанаван;

11:00-17:00 села Ехегнут и Дебед;

в Ширакской области:

11:00-16:00 жилые дома 1, 3 на 3-ей улице кв. “Ани”, коттеджи NN12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 на улице М. Хоренаци, жилые дома 10, 26 на улице М. Хоренаци, офис компании “Айпост” и прилегающие потребители в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 жилые дома 66, 68, 68/А на 6-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 40а, 42, 42а на пр. Маштоца, жилые дома 19, 21, 21/1, 21/4, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 38 на улице Туманяна, жилые дома 47а, 57, 59, 61 на улице Лалаянца (Хин Ереванци), жилые дома 15-28 на улице Парпеци, жилые дома 3, 30, 42, 49, 51, 53, 67, 75/5, 83 на улице Кохбаци, жилые дома 31, 33, 35, 36, 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, жилые дома 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 32 на улице Теряна, жилые дома 3/2, 5/1, 11, 13 на улице Абовяна; жилой дом 6 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10/1-51 на улице Орбели, частные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 5/9-5/162 на улице Гапанцяна, жилые дома 51-190 и частные дома 45-184 на улице Антараин, жилые дома 92-92/1 и частные дома 74-86 на улице Сармени; жилые дома 59/6-61 на пр. Комитаса, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилой дом 14/1 на улице Рубинянца, жилые дома 2-6 на улице Сосе, частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 36, 38, 40, 42, 43/1, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, 3/3 на улице Тотовенца, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, 21, 23, 25 на пр. Гая, ясли-детские сады NN 102, 250, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 кварталы “С. Давти”, “Г. Нжде” в городе Эчмиадзин;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично села Антарут, Оргов, Тегер; село Бюракан;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично села Гетазат и Мргануш;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16։00 адреса: 1, 96, 98 на Ереванском шоссе в городе Ехегнадзор; частично село Агавнадзор и село Арпи;

10:30-12:30 частично улицы Микояна, Нарекаци, Шаумяна в городе Ехегнадзор;

11:00-14:00 села Гнишик, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично село Дзорахбюр; частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

13.00-15․00 центральная площадь, улица Налбандяна полностью, частично улица Азатутяна, центральная лечебница, медицинский колледж, гостиница, центральная отделение “Айпоста”, школа N1, отделения ВД, областной муниципалитет Гавара, спортшкола, военный комиссариат, отделение СНБ Гавара в городе Гавар;

в Тавушской области:

10:00-12:00 Тбилисское шоссе, частично улицы Горького, Комарина, Лермонтова, Мясникяна в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Лорут, Атан, Агнидзор, Шамут.