Понедельник, 19 Февраля 2024 18:36

АрмИнфо.Турция будем оказывать содействие и выступать с инициативами в поддержку Азербайджана до тех пор, пока решение ПАСЕ о приостановлении полномочий азербайджанской делегации в Организации не будет отменено.

Как сообщают турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Далее Эрдоган коснулся ситуации вокруг Арцаха и заверил, что его оккупация открыла историческое окно возможностей для прочного мира в регионе. "Очень важно, чтобы это окно возможностей не было закрыто",

- добавил он.

Эрдоган также заявил о намерении довести товарооборот между Турцией и Азербайджаном до 15 миллиардов долларов.