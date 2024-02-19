Понедельник, 19 Февраля 2024 16:12

АрмИнфо. Экс-омбудсмен Армении Арман Татоян продолжает рассказывать о реальной ситуации в общине Неркин Ханд после вторжения вражеских сил.

Так, правозащитник, выложил фото из села, сопроводив их следующими записями: "На первом снимке графин с водой (вода на фото мутная, грязная - ред.) - это вода из реки в Неркин Ханд, которую люди вынуждены пить, использовать для приготовления пищи и других хозяйственных нужд. Азербайджан оккупировал источники питьевой воды с 13 сентября 2022 года.

На 2 и 3 фото это окно комнаты дома одного из жителей Неркин Ханд - оно было повержено в результате выстрела с азербайджанской стороны. От дома до азербайджанских позиций по прямой менее 100 метров.

В условиях, когда безопасность людей в селе Неркин Ханд полностью нарушена, дома, школа находятся под азербайджанским прицелом, мы расследуем, "нарушили ли наши военные покой азербайджанских солдат"".

При этом правозащитник констатировал, что это всё является благоприятной повесткой дня для Азербайджана.

"Мы не должны допустить, чтобы продолжающиеся преступления правительства Азербайджана против страны и народа были преданы забвению и исключены из международно-общественной повестки дня", - резюмировал Татоян.

Утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин-Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении, когда был якобы ранен азербайджанский пограничник. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.