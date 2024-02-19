Понедельник, 19 Февраля 2024 15:57

АрмИнфо.Кому нужна Армения без армян. Об этом в своей статье написала депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения", член группы "Альтернативные проекты" Элинар Варданян.

Она подчеркнула, что только в 2023 году 36 512 граждан с армянскими паспортами уехали и не вернулись. "Это не просто цифра, это означает, что люди покидают страну. Число выехавших с армянским паспортом и не вернувшихся за 10 лет составило 291 327 человек. За этот период только в 2020 году количество прибытий превысило количество вылетов на 42 786, что связано с глобальными ограничениями, вызванными эпидемией COVID. Примечательно, что почти половина из свыше 291 тысяч человек покинула Армению и не вернулась за последние три года: 73 521 гражданин в 2021 году, 27 941 гражданин в 2022 году и 36 512 гражданина в 2023 году", - подчеркнула депутат.

Она добавила, что только за последние три года на родину не вернулись 138 024 гражданина РА.

"Сотни тысяч наших граждан мечтают о <грин карте>. Статистика претендентов на нее за 2019-2021 годы обобщена в официально опубликованной статистике США. В посольство было подано 602 359 заявлений на постоянное проживание в США. В 2021 году на вид на жительство в США подали заявки 160 965 человек. В такой атмосфере можно только предполагать, каким будет количество претендентов за последние два года", - заметила Элинар Варданян.

По ее данным, процент претендентов на грин-карту из Армении в несколько раз превышает количество претендентов из Грузии и Азербайджана. "Это даже не эмиграция, это решение гражданина отказаться от государства. Люди уезжают , потому что у них нет уверенности в нашем государстве и в своем будущем. Человек не может планировать свою следующую неделю, месяц, не говоря уже о годах. Неуверенность в завтрашнем дне есть у каждого. Они живут в условиях непрекращающейся войны. Власти убеждают, что идут за миром, но под видом мольбы о мире скрывается хаотическое состояние бесконечной войны. Они недовольны социальной несправедливостью. Зарплата учителя, даже при условии добровольной аттестации, не может быть ниже базового оклада патрульного. Базовый оклад военнослужащего, проходящего службу на границе, не может быть несравнимо ниже базового оклада сотрудников полиции. Не может быть разницы в несколько раз между зарплатами высокопоставленных чиновников и государственных служащих, выполняющих огромную работу на нижних уровнях государства. Люди в отчаянии и обмануты. Широко распространенное желание молодого поколения уехать пугает. Я никого не виню и не оправдываю. Я не имею на это права.

Я просто констатирую опасность. Оставить своих детей в Армении - крайне сложное решение в условиях рискованной и бесперспективной политики сегодняшнего правительства. Выбор - или-или. Либо изменить реальность внутри и вокруг страны, либо адаптироваться к депопуляции Армении, которая столкнулась с серьезными проблемами безопасности. Поиск решений теперь является обязанностью каждого из нас. Кому нужна Армения, если она будет без армян?", - подчеркнула депутат.