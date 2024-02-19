Понедельник, 19 Февраля 2024 15:56

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в ФРГ, министр обороны Армении Сурен Папикян провел отдельные встречи с министром национальной обороны Германии Борис Писториус, министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и с министром национальной обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, собеседники обсудили нынешний этап армяно-германского сотрудничества, выразили свое удовлетворение и договорились о расширении сотрудничества.

Министры также отметили важность стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Немецкая сторона выразила готовность оказать содействие реформам, проводимым в Вооруженных силах Армении.

С коллегой из Болгарии Папикян обсудил вопросы армяно-болгарского сотрудничества в области обороны. Стороны обсудили также вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

Достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами.

Главы оборонных ведомств Армении и Литвы обсудили нынешний уровень сотрудничества между двумя странами, перспективы развития. Был достигнут ряд договоренностей о расширении сотрудничества, в том числе о сотрудничестве в рамках Европейского союза и НАТО