Понедельник, 19 Февраля 2024 14:57

АрмИнфо. 24 февраля в 14:00 приглашаем всех желающих принять участие в авторском стендапе-выставке «"Шедевры" нашего городка», который состоится в ереванском Камерном театре (пр. Маштоца, 58). Это мероприятие – часть проекта, созданного журналистом, писателем и актером Рубеном Пашиняном.

Выставка представляет собой коллекцию разного рода ляпов, которые были обнаружены, например, на вывесках, в названиях компаний, в интернет-рекламе и, увы, стали частью нашего городского пейзажа. Вся эта «городская литература» напоминает нам, ереванцам, об общей ответственности за образ нашего города и воспитание нового поколения.

В отличие от предыдущего мероприятия, автор на этот раз выйдет за пределы столицы: «шедеврами» блеснут и другие города Армении, равно как и Москва, Нью-Йорк и др.

Приглашаем вас окунуться в мир языковых приключений нашего города и принять на себя ответственность за его облик и будущее. Особенно будем рады видеть представителей Комитета по языку.

«Шедевры» нашего городка в Камерном театре: 24 февраля 2024 года в 14:00, Камерный театр, проспект Маштоца, 58.