Понедельник, 19 Февраля 2024 13:13

АрмИнфо. В преддверии Дня книги АраратБанк выступил с инициативой пополнить библиотеки регионов Армении, а также передать книги молодежному центру «Лофт-Мегри» и литературу Гаварскому медицинскому центру.

Подчеркивая децентрализацию социальных программ, АраратБанк начал книжную кампанию в марзах, передав 19 февраля книги областным библиотекам Котайка, Ширака, Сюника, Вайоц Дзора, Тавуша, Арагацотна, Арарата, Армавира, Гегаркуника, Лори, а также Молодежному центру «Лофт-Мегри» и библиотеке Гаварского медицинского центра.

"Мы передали в дар молодежному центру "Лофт-Мегри" не только книги, но и намерены принять участие в книжной инициативе, объявив 19 февраля-19 марта месяцем чтения, о чем можно ознакомиться на страничке "Лофт Мегри" в Facebook. Мы также присоединились к инициативе Союза писателей РА и Гегаркуникской областной библиотеки, пожертвовав книги вновь созданной библиотеке Гаварского медицинского центра, официальное открытие которого запланировано на 19 февраля", - говорится в сообщении банка.

Книги разножанровые: от детской и мировой литературы до финансовой и профессиональной, например «Почему и как?». Деньги», Исаак Ньютон «Яблочная логика», «Гениальный механик: Генри Форд», Джон Кехо «Сила разума», «Мечты сбываются: Илон Маск», Ким Бакши «Духовные сокровища Арцаха», Карен Огандж «Арамяне», Джонатан Конли «Мистер Пять процентов», Фил Найт «Продавец обуви»: «Мемуары основателя Nike» Джоша Кауфмана, «Персональный MBA: овладеть искусством бизнеса», Ог Мандино «Величайший трейдер мира», Юрий Джоркаефф «Змея. змея французского футбола», Эшли Вэнс «Илон Маск», Гор Карапетян «Скрытая сторона успеха» и другие.

Эта инициатива книжного фестиваля – не первая. В 2021 году АраратБанк подарил своим клиентам книги. Сразу после обслуживания в головном офисе или филиалах клиенты выбирали любимую книгу и уходили с улыбкой, а в 2023 году при поддержке Банка был издан роман аргентинско-армянской писательницы Магды Тахтаджян «Рожава». презентация которого состоялась в рамках Newmag Winter Fest 2023г. 18 февраля в Конгресс-отеле.