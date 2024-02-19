Понедельник, 19 Февраля 2024 10:53

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Мюнхена и соседних регионов коснулся результатов состоявшегося в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встречи с президентом Азербайджана.

<По сути на столе был важный вопрос, который заключается в том, подтверждают ли стороны ранее достигнутые договоренности, которые были достигнуты в ходе четырехсторонней встречи в Праге, а также в ходе переговоров в Брюсселе. Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договоренностям. Достигнута договоренность, что министры иностранных дел встретятся в ближайшее время, после чего также состоится встреча по делимитации границы. В целом, если достигнутые договоренности будут соблюдаться, то реализация договоренностей будет способствовать снижению приграничной напряженности, повторяю, если договоренности будут соблюдаться. Со своей стороны, конечно, мы полны решимости придерживаться этих договоренностей>, - сказал Пашинян.

В целом, по его словам, если достигнутые договоренности будут соблюдены, то их реализация поспособствует снижению приграничной напряженности. <Мы со своей стороны решительно настроены придерживаться этих соглашений. Встреча министров иностранных дел, очевидно, должна быть посвящена обсуждению и дальнейшему согласованию текста мирного договора. Конечно, ряд статей мирного договора согласованы, но ряд статей, имеющих принципиальное значение, еще не согласованы, и работа в этом направлении должна вестись. Мы договорились провести эти работы>, - заявил премьер-министр РА.

Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли 17 февраля при посредничестве канцлера ФРГ Олафа Шольца. Сам президент Азербайджана в ходе переговоров с генсеком ОБСЕ в Германии назвал встречу с Пашиняном <полезной и конструктивной>. По его словам, уже достигнуты договоренности в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений, делимитации границ и проведения переговоров по мирному договору. Алиев считает, что достижение мира и подписание мирного соглашения вполне реальны, и в регионе "де-факто существует мир>. Кроме того, по его мнению, пришло время упразднить ряд механизмов, которые "являются пережитками прошлого" в рамках ОБСЕ, таких как Минская группа, Комитет планирования высокого уровня.