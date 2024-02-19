Понедельник, 19 Февраля 2024 10:49

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, собеседники подчеркнули важность последовательного развития торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте была подчеркнута необходимость расширения и углубления деловых связей.

Состоялся также обмен мыслями по другим темам регионального значения.