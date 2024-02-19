Понедельник, 19 Февраля 2024 10:49

АрмИнфо.На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с основателем и председателем международной политической консалтинговой организации Rasmussen Global, бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, с генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, с председателем подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо, с главой Национального фонда поддержки демократии Деймоном Уилсоном, с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом, с гендиректором компании "Siemens Energy" Кристианом Бруком, с исполнительным директором работающей в сфере энергетики компании Fichtner Мартином Штикелем.

В частности, как сообщает пресс-служба премьера РА, на встрече Андерсом Фогом Расмуссеном состоялся обмен мнениями о региональных развитиях и вызовах безопасности. Были обсуждены вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе, двусторонне подчеркнута важность продолжительных усилий в этом направлении.

События на Южном Кавказе были обсуждены также с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Премьер-министр коснулся принципов

армянской стороны в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также результатов состоявшихся сегодня переговоров с президентом Азербайджана. Собеседники подчеркнули важность последовательных шагов по обеспечению мира и стабильности.

Вопросы сотрудничества Армения-Европейский союз были обсуждены с председателем подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо (Renew Europe, Франция). Была подчеркнута роль законодательного органа ЕС в их стимуляции. В этом контексте были затронуты перспективы углубления партнерства и двусторонние усилия в этом направлении. Состоялся обмен мыслями о происходящих на Южном Кавказе развитиях. Премьер-министр коснулся подходов армянской стороны в преодолении существующих вызовов. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность принципиального подхода Европейского парламента в сложных для Республики Армения условиях, а также принятых документов, в которых содержатся четкие оценки и послания. Натали Луазо отметила, что и впредь продолжит свою активную деятельность на благо Армении и дружественного армянского народа.

На встрече с президентом Национального фонда поддержки демократии Деймоном Уилсоном были обсуждены реализуемые в Армении реформы в сфере демократии, продвижение амбициозной повестки правительства Республики Армения, шаги по борьбе с коррупцией, свободу слова и прессы. Дэймон Уилсон подчеркнул прогресс Армении в вышеупомянутых областях за последние годы, выразив готовность и впредь поддерживать программы правительства Республики Армения. Была подчеркнута важность дальнейшего тесного сотрудничества между правительством Республики Армения и Национальным фондом поддержки демократии.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности Никол Пашинян с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди коснулся реализуемых правительством Армении и запланированных на ближайшее время программ, в том числе долгосрочных, по решению гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Никол Пашинян представил основные проблемы и нужды вынужденных переселенцев. В этом контексте состоялся обмен идеями относительно необходимой помощи со стороны международного сообщества, шагов и возможностей реализации соответствующих программ.

Вопросы сотрудничества между правительством Республики Армения и Организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний были обсуждены на встрече с исполнительным секретарем организации Робертом Флойдом.

А с генеральным директором компании "Siemens Energy" Кристианом Бруком Пашинян обсудил вопросы сотрудничества в области производства зеленой водородной энергетики. Были затронуты возможности реализации программ "Siemens Energy" в Армении. Премьер- министр Пашинян подчеркнул важность развития зеленой водородной энергетики в нашей стране и выразил поддержку правительства в реализации новых проектов в этой сфере.

С исполнительным директором работающей в сфере энергетики компании Fichtner Мартином Штикелем и представителями компании были обсуждены вопросы сотрудничества и обмена опытом в сфере зеленой водородной энергетики и строительства накопительных станций. Премьер-министр подчеркнул важность развития вышеуказанных направлений в Армении и отметил, что правительство заинтересовано в углублении сотрудничества с немецкой компанией. Достигнута договоренность продолжить обсуждение возможностей сотрудничества.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян принял участие в круглом столе на тему "Серые зоны на европейском континенте". Обсуждение проходило в закрытом формате. В ходе мероприятия премьер-министр Пашинян выступил с речью.